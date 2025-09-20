世界陸上など国際大会で活躍を続ける、パリ五輪女子やり投で金メダルを獲得した北口榛花選手。北口選手にやり投を最初に教えた松橋昌巳さんの経験から見えてくる「育成コーチの価値」とは。指示がなくとも自ら動き、成長し続ける力はどうすれば育めるのか。ヒントは「𠮟る指導」からの転換が急がれる、スポーツ育成の最前線にありました。ドラフト選手を次々輩出する無名校の「環境整備」の秘訣、五輪金