「see you again」［著］小林篤気が遠くなるほどに長いトンネルを抜けても、墨を流したような闇は続く。記者は「汽車」と似てるのだと著者は言う。行き先も知らされず、読者はえらく座り心地の悪い椅子に縛られる。断層をひとつひとつ突き破って進むような長旅だが、著者の凄（すさ）まじい粘着力が、途中下車を許さない。取材・執筆に30年を費やした。足の踏み場もないほど床にばらまいたピースを、著者は何かに取りつかれ