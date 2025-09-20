「縄文」［著］中島岳志中島岳志氏は、インド研究者である。ヒンディー語を修め、戦前のインド独立運動と日本の関わりを論じた代表作は、複数の賞を得た。アジアを研究する者がその眼（め）を日本の歴史に向けるのは、珍しくない。特に戦前の日本は、今グローバル・サウスで声高に語られるような、西欧起源の近代文明批判の旗手だったからだ。アジアを語る上で、アジアの一部たる日本の近代を、どう考えればいいのか。その