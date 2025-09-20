「たえまない光の足し算」［著］日々野コレコ「異食の道化師の目がなに色に輝いているかは、この深い闇のなかではよく見えない」。冒頭の一文から瞬く間に、現実の歪（ゆが）みをもいで継ぎあわせたような不可思議な光景が立ち上がる。巨大な時計台とそれを取り巻く螺旋（らせん）状の展望台、後ろに広がる黒い池。展望台で商売を行う少年少女に混じり「異食の道化師」を名乗るのは、病院のキッズスペースを渡り歩いて育った少