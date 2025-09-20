あなたは読めますか？よめそうで読めない、岐阜県の難読地名「尻毛」。正しい読み方は【A】と【B】、どちらだと思いますか？気になる正解は…正解は【A】答えは、【A】の「しっけ」でした。岐阜県岐阜市尻毛は、長良川の西岸に広がる自然豊かな地域で、静かな住宅地として親しまれています。四万十川（高知県）、柿田川（静岡県）と並んで「日本三大清流」に数えられる長良川では、約1300年の歴史を持つ長良川鵜飼が有名で、毎年多