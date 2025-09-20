学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「ブルベ」はなんの略語？「ブルベ」はなんの略か知っていますか？ヒントは、美容に関する言葉です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ブルーベース」を略した言葉でした！ブルベとは、顔色に青みがあり、クールなイ