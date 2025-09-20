「カワイイね。」「キレイだね。」と言われたとき、みなさんはどのようなリアクションをしているでしょうか。リアクションの仕方ひとつで、その場のムードが変わってくるでしょう。そこで今回は、「『カワイイね。』『キレイだね。』と言われた時のリアクション９パターン」を紹介させていただきます。【１】「はぁ・・・。どうも。」特にコメントすることもなく、男性と「心理的な距離」をおきたいときのパターンです。褒められて