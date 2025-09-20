複数の商店街が広がり、歩くだけで楽しい東京・幡ヶ谷エリア。「ごはん屋さんはもちろん、アイスクリームショップやおしゃれな雑貨屋さんもあって、友人家族や子どもたちと一緒にふらっと訪れることが多いです」と語る佐々木希さん。連載第21回では、佐々木さんと縁の深い（!?）、人気店『キッチンかねじょう』を訪問！美味しいワインと絶品のひと皿で幸せに浸るひとときをお届けする。初訪問時に、意外なつながりが判明！「前回