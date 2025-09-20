◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）２０日のオープニングレースは女子２０キロ競歩。猛暑が続く現状を考慮し、アスリートの健康、安全面を最優先し、序盤に行われた３５キロ競歩、男女マラソンに続き、午前８時のスタート時刻を３０分早めてスタートする。午前６時現在で天気は曇りで気温２１度と今大会で最も涼しい朝を迎えている。好記録が期待できそうだが、湿度は９４％と高く、給水などがポイントとなる。日本勢