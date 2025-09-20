クイズがブームとなっているなか、高校生を対象にしたバラエティのクイズ企画が人気を集めている。『新しいカギ』（フジテレビ系）で放送されている「高校生クイズ何問目？」がそれで、当初は番組内の1コーナーだったのが今回、特番されることになった。高校生たちからの支持も高まっているという。その魅力について、コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。 【写真】高校生たちとクイズで勝負する新しいカ