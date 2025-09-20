ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠でのジャイアンツ戦の先発メンバーを発表。大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で先発出場する。前日18日（同19日）の同戦は二塁打2本を放ち、チームの連勝に貢献。ドジャースは地区優勝へのマジックを6まで減らし、ポストシーズン進出に王手をかけた。また、先発は前日に今季限りでの現役引退を発表したカーショーが務め、レギュラーシーズンでは本拠最後の登板となる。レジェンド左