歌手のＬｉＳＡが１７日、自身のインスタグラムを更新。今年メジャーデビュー３０周年を迎え、１０年ぶりに復活したバンド「黒夢」のボーカル、ギターを担当する清春との“岐阜県民ショット”を公開した。「岐阜の大スター先輩、黒夢さんのＺｅｐｐＴｏｕｒ『ＣＯＲＫＳＣＲＥＷ２０２５』に行ってから、ひどく後遺症におかされてる。黒夢さん、なんて最高なんだ。岐阜はなんて大スターを産んでくれたんだ‥！！そして、