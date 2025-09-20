4つの言葉に共通する1つの漢字。クイズが得意な人でも、なかなかの難問ですよ！あなたは□に入る漢字がわかりますか？Q.ここに入る文字はなに？□に入る漢字がわかったら、頭がスッキリするはず！さて、あなたは正解がわかりますか？Answer正解は「伏」♡「伏線」「伏臥」「潜伏」「起伏」でした！※答えは複数ある場合があります。「伏臥」とは、うつぶせに寝ることを指す言葉で、読み方は「ふくが」。普段の生活では、なか