元乃木坂４６でタレント・俳優の秋元真夏（３２）が１８日、自身のインスタグラムを更新。番組のロケで誕生日を祝ってもらった様子を報告した。「少し前ですがヒルナンデス！のロケの時にお祝いしてもらいました」と書き出し、笑顔でケーキを持ち、ポーズを決めた写真を複数枚投稿した。続けて「ポンコツで要領が良くない私ですがスタッフさんたちのおかげでいつも楽しくロケができてます。今のところずっと助けてもらいすぎな