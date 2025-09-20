これまで7回にわたり連載してきた「シベリア抑留記」。これは敵国でもあったロシア人女性、クリスタル・ターニャとの禁断の恋のエピソードでもある。 【写真を見る】シベリアで出会ったロシア人女性と“禁断の恋” 帰国後勤めた会社に激震が走った“モスクヴィッチ事件”【戦後80年 大石邦彦取材⑧】 戦後80年、自身もこれまで80年間封印してきた逸話というが、本人の許しを得て、ここに解禁する。知られざるシ