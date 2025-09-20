「これは初めて冷えピタを貼っている飼い主を見た猫」【写真】「冷えピタ」を貼った飼い主さんを凝視する颯くんをアップでそんな一文とともに投稿された1枚の写真が、SNSで大きな注目を集めています。目をまん丸に見開き、飼い主さんを見下ろす姿はまるでホラー映画のワンシーン…！猫の「颯（はやて）」くん（3歳・男の子）が見せた驚きの表情に、1.4万件超の“いいね”が寄せられました。このあと、どうなったのでしょう