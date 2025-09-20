全国各地で相次ぐクマ被害。人里まで出没する例も増えており、いつクマと遭遇してもおかしくはない。では、実際に襲われた人たちはいったいどのような状況だったのか。極限状態を生きのびた人の生の声を紹介する。 【画像】男性がクマに襲われた現場 『ドキュメントクマから逃げのびた人々』（三才ブックス）より、一部抜粋、再構成してお届けする。 「最初はイノシシかなって思ったんですよ」 関東平野の北端に位置