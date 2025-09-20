（記者）「柘野容疑者が警察署から出てきました。下を向いてゆっくりと階段から降りてきました」うなだれるようにして歩く男。身柄を検察庁に送られたのは、千歳市立北斗中学校の教諭・柘野啓輔容疑者４１歳です。柘野容疑者は北海道内の施設で撮影した１６歳未満の女の子の性的な動画をＳＮＳのグループに共有するなどして、性的姿態撮影等処罰法違反の疑いが持たれています。この事件では、教員同士で児童の盗撮画像などを