「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」で今季ツアー初出場し、初日を2アンダー・18位タイで発進した森田理香子。バッグには3番アイアンに飛び系モデル、4番〜PWには軟鉄鍛造モデルをセッティング。その詳細をレポートする。【写真】森田のペラペラ4番と飛び系3番を公開！ダイナミックなアイアンスイングもお届け◇◇◇4番〜PWには軟鉄鍛造のアスリートモデル『PRGR 01 IRON』を採用。女子プロで4番アイアンまで組んで