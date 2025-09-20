あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……山羊座これまでの努力が形になる瞬間が訪れそうです。数値や成果がはっきり現れたり、目上の人から評価されたりする可能性も◎。特別な行動を加えなくても大丈夫。これまで続けてきたやり方をそのまま貫くことで、大きな成果を確実に手にできます。★第2位……牡牛座これか