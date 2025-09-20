20日朝、東京・八王子市で民家など4棟が燃える火事があり、2人が死亡しました。警視庁や東京消防庁によりますと、20日午前4時すぎ、八王子市大横町の住宅街で、火事が発生していると119番通報がありました。火元は木造平屋建ての住宅で、火は隣接する住宅などにも燃え移り、火元の住宅を含めて4棟、およそ90平方メートルが燃え、午前6時ごろに消し止められました。火元の家からは2人が意識のない状態で救助されましたが、現場で死