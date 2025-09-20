◇プロ野球セ・リーグ 巨人 5-4 広島(19日、東京ドーム)巨人・山粼伊織投手が投打に躍動を見せ、キャリアハイとなる11勝目をあげました。この日の山粼投手は初回からピンチを招くと、坂倉将吾選手の2点タイムリーを浴び先制点を献上。しかし2回以降は状態を持ち直しスコアボードに0を並べます。この間に岡本和真選手の2打席連続弾と山粼投手自身の2本のタイムリーで巨人が勝ち越しに成功。山粼投手は7回2