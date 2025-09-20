ベティス戦で攻め込むレアル・ソシエダードの久保＝セビリア（共同）【セビリア（スペイン）共同】サッカーのスペイン1部リーグで19日、レアル・ソシエダードの久保建英はアウェーのベティス戦で後半21分まで出場した。チームは1―3で敗れ、3連敗で開幕5試合勝ちなしとなった。