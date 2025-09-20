俳優やモデルとして活躍する白石麻衣さん（33）にインタビュー。30代となり“大人を実感したこと”、さらに自身が思う“人生の転機”について伺いました。白石さんは、2011年に結成されたアイドルグループ・乃木坂46のメンバーとして2012年にCDデビューし、楽曲のセンターを務めるなどグループの中心メンバーとして活躍。2020年にグループを卒業し、俳優やモデルとして活躍しています。そんな白石さんに、自身がアンバサダーを務め