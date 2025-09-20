俳優・岡田准一が１８日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。釜山国際映画祭でのオフショットを公開した。「安心する。」と短くつづり、俳優・綾野剛とカメラ目線の抱擁ショットを投稿した。この投稿には「とは言え岡田さん耳赤いっすよ」「素敵なハグ写真」「綾野剛くんムキムキのムキになってる！」「最後まで行くコンビー！！」「尊いです」「最高の２ショット」などの声が寄せられた。２人は１４年公開の韓国映画『最後