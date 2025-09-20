日中はそれほどでもないのに、早朝や夜だけ咳が出る……なんてことはありませんか? 決まった時間帯だけ咳が出るのはなぜなのでしょうか。ここでは早朝や夜間だけ出る咳の正体と対処法、受診の目安についてご紹介します。■咳が出るのはなぜ?※画像はイメージです咳には「気道の中に異物が入り込むのを防ぐ」「気道の中に入り込んだ異物を排除する」という働きがあります。その一方で、冷たい空気や煙、動物のフケ、ハウスダストな