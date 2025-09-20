静岡第一テレビでは、２７日午後３時から「新ニッポン観光！〜外国人起業家のＮＥＸＴビジョン〜」を日テレ系全国２８局ネットで放送する。訪日外国人観光客数が過去最高を記録し続け、全国に次々と新名所が誕生している。今回はインバウンド業界に潜入し、新しい目線で大もうけを狙う外国人起業家の野望に迫る。北海道のオーストラリア人ランド・クリスさんは、ニセコで超富裕層向けマガジン「ｐｏｗｄｅｒｌｉｆｅ」を出版