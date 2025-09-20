この漫画は書籍『発達障害、認められない親わが子の正解がわからない』（著者：ネコ山）の内容から一部を掲載しています（全14話）。 息子は発達障害？ それとも、ただ少し周りと違うだけ…？文科省の調査によると、公立小中の通常級に通う子どもの約8.8％に発達障害の可能性があり、1クラスにすると3人ほどの割合になるとのこと。しかし、「ふつう」と「そうでない」に分ける基準は誰が決めるのだろう、と感じるさくら。少し周