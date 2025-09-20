実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の提言トーク番組、ABEMA『For JAPAN シーズン3 #23』が9月19日に配信。「地方に人を呼び込む方法」について議論した。【映像】福岡市長・高島宗一郎氏が語る福岡の先進的な取り組み 株式会社シトラス代表取締役 野口昌一路氏は「小中高一貫の経営者育成学校」を提案した。「衣食住はどの地域もやっているから、『衣食住教』。例えば、軽井沢にあるボーディング