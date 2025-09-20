国連の安全保障理事会はイランの制裁解除を継続する決議案を否決しました。今月末にもイランへの国連制裁が復活する見通しです。記者「イランへの制裁復活をかけた安全保障理事会がまもなく始まります」安保理は19日、イランへの制裁の解除を継続する決議案を採決し、中国やロシアなど4か国が賛成した一方、アメリカやイギリスなど9か国が反対したため否決されました。イランをめぐっては先月、イギリスなどが「イランが核合意に違