シュツットガルト戦で競り合うザンクトパウリの藤田譲瑠チマ（左）＝19日、シュツットガルト（DPA提供・AP＝共同）【シュツットガルト（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで19日、ザンクトパウリの藤田譲瑠チマはアウェーのシュツットガルト戦にフル出場した。試合は0―2で敗れた。