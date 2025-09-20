2025年夏の日本の平均気温はこれまでの記録を大幅に上回り、統計開始以降で最も高くなった。気象予報士の森田正光氏に、異常な気象について分析してもらうとともに、今伝えるべき気象情報などについて聞いた。【写真を見る】猛暑日を記録した地点が3年で1.5倍以上に！もはや「異常気象」ではなく「気候変動」〜森田正光気象予報士が今伝えたいこと〜【調査情報デジタル】異常気象が常態化して「気候変動」に――2025年夏は記録的な