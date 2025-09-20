情報過多の時代において、あなたはどのように知識を収集しているだろうか。ネットニュースやSNSにあふれるフェイク込みの玉石混交の情報に惑わされず、自分にとって本当に価値のある情報を選ぶコツを、戦略的PRコンサルタントが解説する。※本稿は、野呂エイシロウ『道ばたの石ころ どうやって売るか？ 頭のいい人がやっている「視点を変える」思考法』（アスコム）の一部を抜粋・編集したものです。アウトプットが下手な人はイン