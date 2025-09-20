宮城県の村井知事は１８日、イスラム教徒らの埋葬を念頭に県が検討していた土葬墓地の整備について、白紙撤回すると表明した。整備の権限を持つ市町村から「住民の理解が得られない」として同意を得られず、実現困難と判断した。検討表面化から１年、賛否渦巻く中でも知事は整備に強い意欲を示していたが、断念に追い込まれた。設置権限移譲「最終的な許可権限を持つ市町村長の意見をふまえると、実現をすることは極めて厳しい