◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)大会7日目を迎えた陸上・世界選手権は、19日に女子やり投げ予選が行われ、連覇をねらう北口榛花選手が登場しました。全部で3投を投げ、62m50以上、または12位以内で決勝進出となる予選。グループA・Bにわかれて実施され、北口選手は、午後7時半からおこなわれたグループAのトップバッターを務めました。1投目に60m31をマークした北口選手は、4位につけます。2投目には記録を伸ばし