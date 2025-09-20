トルコのレストランで、クマがテラス席に座り、食事をねだるような様子がカメラに捉えられた。クマはまるで”酔っぱらい”のような据わった目つきで、客の食べ残しを”つまみ食い”。その後、森へ去っていった。レストランは国立公園の中にあるため、野生動物の出没も多いそうだ。はしご酒！？レストランに訪れたクマトルコにあるレストランのテラス席で撮影されたのは、“よっこらせ”とテーブルの席に着くクマの姿だ。ペロペロと