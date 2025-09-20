東京世界陸上陸上の世界選手権東京大会（国立競技場）は19日、男子5000メートル予選が行われ、コール・ホッカー（米国）は組3着で決勝進出を決めた。15日に行われた1500メートル準決勝はよもやの失格処分に。失望を明かしていたが、きっちりと雪辱のファイナルへ駒を進めた。ホッカーにとって予想外だったのは15日の1500メートル準決勝。パリ五輪で金メダルを獲得している種目で、最後の直線走路で他選手を押しのけたとされ、