山口瑠伊がACL決勝の舞台で感じた「クオリティの差」川崎フロンターレは、サウジアラビア・ジェッダで行われたAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズで準優勝に終わった。全3試合で守護神を務めた山口瑠伊が感じた“世界との差”とは。自身の現在地について語った。（取材・文＝江藤高志／全4回の4回目）◇◇◇アル・ナスルの試合終盤の猛攻を防ぎきり、3-2で勝利した川崎は、中2日