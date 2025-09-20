◆世界陸上第７日（１９日、国立競技場）女子やり投げ予選が行われ、２３年ブダペスト世界陸上優勝、２４年パリ五輪金メダルの北口榛花（ＪＡＬ）は６０メートル３８で全体１４位で予選敗退。１２位で通過した選手と６０センチ差で決勝に進めず、世界大会３連覇の夢が散った。６月下旬、右肘に炎症を起こした影響で、自身が持つ日本記録（６７メートル３８）に７メートルも及ばなかった。３大会連続代表の上田百寧（ももね、