１９日午後０時４５分ごろ、東京都北区赤羽北の５階建てマンション一室から煙が出ていると、目撃者から１１０番があった。捜査関係者によると、火災現場はタレントの林家ペー（８３）、パー子（７７）夫妻の自宅。パー子が病院に搬送された。煙を吸ったとみられるものの、命に別条はない。この日、消火活動後、夫婦が住む３階の部屋のベランダ天井は真っ黒なすすで汚れており、両隣の部屋につながる隔て板は破られた状態だった