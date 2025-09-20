宝塚歌劇団の元トップスターで女優の大地真央の花柄ワンピース姿に多くの反応が寄せられている。２０日までに更新した自身のインスタグラムに、「昨日『中国新聞レディースクラブＳＴＯＲＹ』特別講演会で、広島へ行ってきました女性限定の会員さんは人生を楽しむアクティブな方々で、客席は大盛況でした」と１８日に行われた講演を振り返った。続けて、「楽屋出の時も、たっくさんの方々のあたたかいご声援を受けながら、帰