黄色の締め込みをつけていた時の大翔鳳photo by Jiji Press連載・平成の名力士列伝57：大翔鳳平成とともに訪れた空前の大相撲ブーム。新たな時代を感じさせる個性あふれる力士たちの勇姿は、連綿と時代をつなぎ、今もなお多くの人々の記憶に残っている。そんな平成を代表する力士を振り返る連載。今回は、角界入りを果たして以降、力をつけた努力と明るい性格で人気を博した大翔鳳を紹介する。連載・平成の名力士列伝リスト〉〉