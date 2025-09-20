東京女子プロレスに所属する上福ゆき（32）が20日までにインスタグラムを更新。リボンのヘアバンドを付けたジェラートピケのルームウェアショットを公開した。自身のインスタグラムで「always be myself（いつも自分らしく）」とハートマークとともに記した。そしてリボンのヘアバンドを付けたジェラートピケのルームウェアショットを投稿した。ネットでは「美白美肌」「可愛すぎ」「綺麗」「素敵」の声が上がった。上福