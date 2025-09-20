7人組グループ・WEST.の小瀧望が、きょう20日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』（後7：56〜後8：54）に出演。「朝までハシゴの旅」に初挑戦する。【写真】かわいい…！笑顔で手を振った小瀧望小瀧は、グループ公式YouTubeにて「のんべぇさんぽ」と題した動画シリーズをアップするほどのお酒好き。そこで、あんり（ぼる塾）とともに、“のんべぇの聖地”野毛のある桜木町で飲み明かす。大人気アイドルで