最近なにかとSNS上で話題になる「まいばす」。アンチが多い印象だが、「強さ」ゆえの現象であり、過去に他チェーンも経験してきたことでもある（写真：yu_photo／PIXTA）【画像】ウキウキする商品は一切ないかもだが…「まいばす」の外観や店内の様子都心を歩いていると、やけに赤い看板が目に入る。そこには、ポップ体の大きな文字でこう書かれている。「まいばすけっと」。関東圏の方はよく知っているだろう。イオン系列のミニス