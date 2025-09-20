19日、10月4日の自民党総裁選挙に向け出馬会見した高市早苗氏。市場の一部は「高市首相」を期待するが……（写真：つのだよしお／アフロ）自民党総裁選挙（10月4日）である。大事なことは以下の6つだ。「高市氏の勝利は100％ない」と言える4つの理由まず第1に、高市早苗氏の勝利は100％ない。市場の関心は、「高市氏かそれ以外か」がすべてのようだ。金融政策、財政政策が、高市氏の場合だけ大きく異なると予想されるからだ。しか