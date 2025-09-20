アフマダリエフを支配した井上の試合は、国際的な話題ともなった(C)Getty Images格の違いを見せつける圧巻の内容に、世界のマニアたちも刺激をされた。9月14日、愛知・IGアリーナで行われたタイトルマッチで、ボクシング4団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（大橋）は、WBA暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）を判定（3-0）で勝利。男子史上最多記録を更新する5度目の4団体王座同時防衛を達成し