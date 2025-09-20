「FANTASTICS」佐藤大樹（30）が19日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。家の部屋をオシャレにするアイテムを明かした。「部屋がオシャレになるインテリア」についてトークテーマとなり、コメントを求められた佐藤は「いや、もう…これは一択です」とイチオシのインテリアがあるとした。それは「部屋のど真ん中に水槽を置いてください」とした。まさかの回答にMCの千鳥・大悟は「ど真ん