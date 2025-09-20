【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は19日、中国系動画投稿アプリアプリ「TikTok（ティックトック）」の米国事業売却を巡り、米政府が買収側の投資家から数十億ドルの手数料を徴収する見込みだと報じた。