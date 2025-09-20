1994年第21代クラリオンガールとしてデビューし、深夜バラエティ番組『ワンダフル』の初代MCとしても活躍した原千晶さん。2度のがんを経験をして、現在はがんの啓蒙活動にも力を入れていますが、高校時代ささいな出来事から逃げるように学校を辞めざるを得ない出来事がありました。(全4回中の1回) 【写真】ボディラインに沿ったミニスカワンピから伸びる美脚に目がいく20代当時の原さん（4枚目/全11枚） 逃げ